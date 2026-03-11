Spectacle MADAME JAZZ(E) à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle MADAME JAZZ(E) à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Soyez curieux… Osez cliquer, le spectacle vaut le détour !

Un hommage vibrant aux indomptables divas du jazz, de Lady Day à Tina Turner… Chansons iconiques, anecdotes étonnantes, bienvenue

chez Madame Jazz(e)! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

