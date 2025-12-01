Spectacle Madame Loyal fait son cirque Salle André Ravache Le Pouliguen

Spectacle Madame Loyal fait son cirque

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-12-26 17:00:00

fin : 2025-12-26 17:45:00

2025-12-26

Madame Loyal fait son cirque “ vous invite à un spectacle fédérateur où les familles vont rire de bon cœur, s’amuser et participer à travers l’univers du cirque, de la magie, de l’émerveillement, dans la pure tradition clownesque. “Je voulais faire épanouir mon rôle de Madame Loyal, avec l’aide de mon compagnon Nico, en passant à travers la présentation, au chant, à la magie pour vous faire part de notre complicité dans la vie comme dans le spectacle.”

Spectacle à partir de 3 ans. .

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

