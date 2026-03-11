Spectacle MADAME MEUF DANS TESTOSTERONE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle MADAME MEUF DANS TESTOSTERONE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

2026-06-17

Testostérone , le spectacle des femmes qui en ont

Qui ont quoi? Des emmerdes, pas mal. De la culpabilité, beaucoup. Des normes à suivre, en permanence! Et autant d’institutions (famille, couple, médias, croyances) qui conditionnent nos comportements et dont Madame Meuf nous propose de s’affranchir à grands coups de plaisir et de liberté.

Un spectacle moitié sciences-po, moitié psycho, moitié rigolo (ça fait 3 moitiés, encore une gonzesse qui devait être nulle en maths!). Et 100% féministe et passionné. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

