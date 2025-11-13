Spectacle Madame Monsieur Bonsoir Théatre Morteau

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 22 – 22 – EUR

Début : 2025-11-13 20:00:00

Compagnie AIAA !

Depuis 20 ans, le baromètre de crédibilité des médias indique la même chose 50% des français ne font pas confiance aux médias français. Apparemment une personne sur deux n’accorde que peu de crédit à ce qu’elle entend aux informations tous les jours.

Et pourtant, tout le monde continue d’écouter, de regarder, de s’informer. Sans s’insurger, sans faire de remous. En pensant simplement à développer son esprit critique pour déjouer les pièges lancés par les médias de masse. Il y a quelque chose de terrible dans ce constat.

Ne pouvons-nous pas remettre en question qu’il ne devrait pas y avoir de pièges à débusquer ?

Les artistes proposeront lors de ce spectacle une fresque théâtrale sans tabous, une comédie exutoire sur le monde médiatique devenu uniforme et grotesque en poussant les situations réelles dans leurs retranchements absurdes.

Tout public, à partir de 12 ans. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

