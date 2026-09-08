Spectacle – Madame Ose Bashung Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Spectacle – Madame Ose Bashung

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 21:10:00

Date(s) :

2026-12-01

Des plumes, du rire et des larmes

Dans ce cabaret aussi libre qu’imprévisible, Corrine et ses complices Brenda Mour et Patachtouille revisitent l’œuvre d’Alain Bashung avec humour, panache et irrévérence. Autour d’elles, six musiciens aussi virtuoses que facétieux accompagnent cette cavalcade entre envolées symphoniques, énergie rock et fantaisie burlesque. Les tubes se réinventent, des pépites oubliées font surface et l’émotion surgit là où on ne l’attend pas. Un spectacle qui célèbre avec panache l’un des plus singuliers aventuriers de la chanson française : sous les perruques et les paillettes, Bashung est bien là.

À partir de 12 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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English :

L’événement Spectacle – Madame Ose Bashung Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme