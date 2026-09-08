Spectacle – Madame Ose Bashung Place de la Résistance Saint-Brieuc
mardi 1 décembre 2026 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle – Madame Ose Bashung
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 20:00:00
fin : 2026-12-01 21:10:00
Date(s) :
2026-12-01
Des plumes, du rire et des larmes
Dans ce cabaret aussi libre qu’imprévisible, Corrine et ses complices Brenda Mour et Patachtouille revisitent l’œuvre d’Alain Bashung avec humour, panache et irrévérence. Autour d’elles, six musiciens aussi virtuoses que facétieux accompagnent cette cavalcade entre envolées symphoniques, énergie rock et fantaisie burlesque. Les tubes se réinventent, des pépites oubliées font surface et l’émotion surgit là où on ne l’attend pas. Un spectacle qui célèbre avec panache l’un des plus singuliers aventuriers de la chanson française : sous les perruques et les paillettes, Bashung est bien là.
À partir de 12 ans. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Spectacle – Madame Ose Bashung Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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