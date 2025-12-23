Spectacle Madeleine Proust

Marnay Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

2026-03-14

Attention, attention ! Madeleine Proust débarque à Ville De Marnay !

Le cadeau parfait à mettre au pied du sapin !

Avec son franc-parler légendaire, son humour décapant et sa tendresse inimitable, Madeleine Proust vous invite à un spectacle drôle, émouvant et résolument authentique….avec l’accent unique du Haut-Doubs !

Rires garantis. Un personnage culte. Un moment à partager sans modération

Billetterie en ligne Samedi 14 mars à 20h30 https://ypl.me/P2N

Dimanche 15 mars à 15h00 https://ypl.me/P3R

Tarif adulte 25 € Moins de 12 ans 20 € .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Madeleine Proust

