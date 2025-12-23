Spectacle Madeleine Proust Marnay
Spectacle Madeleine Proust Marnay samedi 14 mars 2026.
Spectacle Madeleine Proust
Marnay Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Attention, attention ! Madeleine Proust débarque à Ville De Marnay !
Le cadeau parfait à mettre au pied du sapin !
Avec son franc-parler légendaire, son humour décapant et sa tendresse inimitable, Madeleine Proust vous invite à un spectacle drôle, émouvant et résolument authentique….avec l’accent unique du Haut-Doubs !
Rires garantis. Un personnage culte. Un moment à partager sans modération
Billetterie en ligne Samedi 14 mars à 20h30 https://ypl.me/P2N
Dimanche 15 mars à 15h00 https://ypl.me/P3R
Tarif adulte 25 € Moins de 12 ans 20 € .
Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Spectacle Madeleine Proust
