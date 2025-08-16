Spectacle Magic Comedy Show L’Appart café Bourg-lès-Valence

Spectacle Magic Comedy Show

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 20:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Magie comique et mentalisme !

spectacle décalé… drôle et interactif !

.

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Comic magic and mentalism!

offbeat show… funny and interactive!

