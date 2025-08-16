Spectacle Magic Comedy Show L’Appart café Bourg-lès-Valence

Spectacle Magic Comedy Show L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 3 avril 2026.

Spectacle Magic Comedy Show

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 20:30:00

Date(s) :
2026-04-03

Magie comique et mentalisme !
spectacle décalé… drôle et interactif !
  .

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65  thierry.roudil@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Comic magic and mentalism!
offbeat show… funny and interactive!

L’événement Spectacle Magic Comedy Show Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-16 par Valence Romans Tourisme