Spectacle Magic Comedy Show L’Appart café Bourg-lès-Valence
Spectacle Magic Comedy Show L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 3 avril 2026.
Spectacle Magic Comedy Show
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03 20:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Magie comique et mentalisme !
spectacle décalé… drôle et interactif !
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comic magic and mentalism!
offbeat show… funny and interactive!
L’événement Spectacle Magic Comedy Show Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-16 par Valence Romans Tourisme