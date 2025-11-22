Spectacle Magicomik Show

Fontenay-sur-Loing Loiret

Début : 2025-11-22 21:00:00

Spectacle Magicomik Show

Venez découvrir l’univers décalé de PÉPI et OTELLO, magiciens, clowns et comédiens ; le charme envoutant de LUDIVINE, transformiste féminine ; l’incroyable JIMMY MAGICIEN ORANGE dans son style unique de Las Vegas ; ANA NÉO acrobate et équilibriste sur bambou et ANTHONY BALLONS , visuels de sculpture sur ballons sans oublier les talents de MELCHIOR, présentateur. Mystère, humour, illusion, chant animeront cette soirée magique. Réservation en mairie au 02.38.95.82.15

Ouverture de la billetterie à partir de lundi 3 novembre. 20 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 82 15

