Spectacle Magie et Musique – Jazz Magic – Le Palace Salle du Castel Park Surgères

Informations pratiques

Surgères

Spectacle Magie et Musique – Jazz Magic – Le Palace

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Venez découvrir deux pratiques différentes pleines de concordances, et deux personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, un magicien et un musicien jettent un pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle avec humour et décontraction.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

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English :

Come discover two different practices full of commonalities, and two personalities who will introduce them to us. In the arena, a magician and a musician bridge the gap between their two disciplines, bantering back and forth with humor and ease.

L’événement Spectacle Magie et Musique – Jazz Magic – Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-09-03 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin