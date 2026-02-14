Spectacle magie humour Pocé-les-Bois
Spectacle magie humour Pocé-les-Bois samedi 14 mars 2026.
Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-14 14:00:00
2026-03-14
L’APEL de l’école Saint Augustin vous propose un spectacle familial plein de magie et d’humour, suivi d’un repas à emporter !
Avec Olivier le magicien et Passe-Muraille (Fort Boyard)
Places limitées réservation obligatoire
REPAS À EMPORTER (de 15h à 19h Salle Multifonctions)
Menu adulte 12,50 €
Menu enfant 6,50 €
(Réservations repas avant le 28 février)
Réservation via le QR code HelloAsso (voir affiche) .
Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 11 25 95
English :
