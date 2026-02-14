Spectacle magie humour

Pocé-les-Bois Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’APEL de l’école Saint Augustin vous propose un spectacle familial plein de magie et d’humour, suivi d’un repas à emporter !

Avec Olivier le magicien et Passe-Muraille (Fort Boyard)

Places limitées réservation obligatoire

REPAS À EMPORTER (de 15h à 19h Salle Multifonctions)

Menu adulte 12,50 €

Menu enfant 6,50 €

(Réservations repas avant le 28 février)

Réservation via le QR code HelloAsso (voir affiche) .

Pocé-les-Bois 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 37 11 25 95

