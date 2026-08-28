Spectacle Magie, mentalisme et humours Quai du Canal Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Spectacle Magie, mentalisme et humours

Quai du Canal Centre d’affaires de rencontres et d’évènements Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 17:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Anthony BIEGEL dans un grand spectacle alliant Magie, Mentalisme et Humour pour petits et grands !

Magicien et mentaliste professionnel depuis 2012, basé dans le Haut-Rhin, il travaille principalement en Alsace, Franche-Comté et Suisse romande mais se déplace également dans toute la France et à l’étranger.

Ses prestations se distinguent par une magie originale, moderne et dynamique remplie d’humour et en interaction avec les spectateurs.

Anthony propose des spectacles de scène en « one man show » ainsi que des prestations de close-up pour une magie immersive au plus près du public.

C’est avec un plaisir passionné et un souci de perfection qu’il met tout son savoir-faire à votre disposition dans le seul but de rendre votre événement unique et inoubliable.

Réservation et informations en ligne sur WEEZEVENT (en cliquant sur l’onglet « site internet »)

Les places seront aussi en vente à Office de Tourisme de Baume les Dames et du Doubs Baumois à compter du 15 Septembre 2026. .

Quai du Canal Centre d’affaires de rencontres et d’évènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : Spectacle Magie, mentalisme et humours

L’événement Spectacle Magie, mentalisme et humours Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS