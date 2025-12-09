Spectacle Magie Nouvelle Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle Magie Nouvelle Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence mardi 9 décembre 2025.

Spectacle Magie Nouvelle

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

(- de 13 ans, étudiant de 30 ans), famille nombreuse,

demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, de la carte Comédie de Valence,

abonné à Lux Scène nationale de Valence, adhérent de la Cordonnerie de Romans et Jazz

Action Valence. Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-09

Avec la cie 14:20, la magie se fait art ! En 2011, dans leur manifeste Pour une Magie nouvelle , Clément Debailleul, Valentine Losseau et Raphaël Navarro jetaient les bases de leur discipline.

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

With cie 14:20, magic becomes art! In 2011, in their manifesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau and Raphaël Navarro laid the foundations of their discipline.

German :

Mit der cie 14:20 wird die Magie zur Kunst! 2011 legten Clément Debailleul, Valentine Losseau und Raphaël Navarro in ihrem Manifest « Pour une Magie nouvelle » (Für eine neue Magie) die Grundlagen für ihre Disziplin.

Italiano :

Con la compagnia 14:20 la magia diventa arte! Nel 2011, nel loro manifesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau e Raphaël Navarro hanno gettato le basi della loro disciplina.

Espanol :

Con la compañía 14:20, ¡la magia se convierte en arte! En 2011, en su manifiesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau y Raphaël Navarro sentaron las bases de su disciplina.

