Spectacle Magie Nouvelle Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Spectacle Magie Nouvelle
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
(- de 13 ans, étudiant de 30 ans), famille nombreuse,
demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, de la carte Comédie de Valence,
abonné à Lux Scène nationale de Valence, adhérent de la Cordonnerie de Romans et Jazz
Action Valence. Tarif réduit accordé sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-10
2025-12-09
Avec la cie 14:20, la magie se fait art ! En 2011, dans leur manifeste Pour une Magie nouvelle , Clément Debailleul, Valentine Losseau et Raphaël Navarro jetaient les bases de leur discipline.
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
With cie 14:20, magic becomes art! In 2011, in their manifesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau and Raphaël Navarro laid the foundations of their discipline.
German :
Mit der cie 14:20 wird die Magie zur Kunst! 2011 legten Clément Debailleul, Valentine Losseau und Raphaël Navarro in ihrem Manifest « Pour une Magie nouvelle » (Für eine neue Magie) die Grundlagen für ihre Disziplin.
Italiano :
Con la compagnia 14:20 la magia diventa arte! Nel 2011, nel loro manifesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau e Raphaël Navarro hanno gettato le basi della loro disciplina.
Espanol :
Con la compañía 14:20, ¡la magia se convierte en arte! En 2011, en su manifiesto « Pour une Magie nouvelle », Clément Debailleul, Valentine Losseau y Raphaël Navarro sentaron las bases de su disciplina.
