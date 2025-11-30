SPECTACLE MAGIE POUR ENFANTS PROFESSEUR DROLIM indoor64 Lescar

SPECTACLE MAGIE POUR ENFANTS PROFESSEUR DROLIM

Spectacle de Magie pour enfants à partir de 4 ans avec le Professeur Drolim.

Rendre une journée inoubliable au yeux de votre enfant, c’est simple.

Déclenchez sa curiosité, Suscitez son imagination, Accompagnez-le dans sa quête de créations d’objets extraordinaires.

Tout ça avec une bonne dose de bonne humeur.

Ça vous tente ?

Alors embarquez dans le nouveau spectacle du Professeur Drolim

Champion incontesté de créations magiques.

Grâce à l’imagination débordante de vos enfants, Il donnera vie devant vous à des inventions encore plus loufoques qu’insolites

Un évènement inoubliable

Où la magie est au service du rire

Car après tout, le rire, c’est la vie ! .

