SPECTACLE MAGIE POUR ENFANTS PROFESSEUR DROLIM indoor64 Lescar
indoor64 10 Chemin des 3 Ponts Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Spectacle de Magie pour enfants à partir de 4 ans avec le Professeur Drolim.
Rendre une journée inoubliable au yeux de votre enfant, c’est simple.
Déclenchez sa curiosité, Suscitez son imagination, Accompagnez-le dans sa quête de créations d’objets extraordinaires.
Tout ça avec une bonne dose de bonne humeur.
Ça vous tente ?
Alors embarquez dans le nouveau spectacle du Professeur Drolim
Champion incontesté de créations magiques.
Grâce à l’imagination débordante de vos enfants, Il donnera vie devant vous à des inventions encore plus loufoques qu’insolites
Un évènement inoubliable
Où la magie est au service du rire
Car après tout, le rire, c’est la vie ! .
indoor64 10 Chemin des 3 Ponts Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 83 00 09 indoor64lescar@gmail.com
