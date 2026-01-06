Spectacle Magie Zack et Stan Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Magie Zack et Stan

Samedi 7 février 2026 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-07 21:30:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

Après avoir fait sensation dans les plus grandes émissions en France, participé à America’s Got Talent aux États-Unis et conquis des milliers de spectateurs lors de leur dernière tournée, ils sont de retour pour de nouvelles aventures !

Dans l’ombre, ils façonnent depuis des années de la magie pour les plus grands tels que David Copperfield, David Blaine, Criss Angel, Eric Antoine et bien d’autres.



Plongez dans une expérience immersive où le rire se mêle à l’émerveillement. De la magie, du mentalisme et une bonne dose d’humour.



Une scène épurée et minimaliste dans la tradition anglaise, où chaque détail compte et l’ambiance feutrée invite à l’intimité et à la réflexion. The Magicians n’est pas seulement un spectacle, c’est une expérience inoubliable à partager en famille pour des souvenirs qui resteront gravés dans votre esprit. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

After causing a sensation on France’s top TV shows, taking part in America’s Got Talent in the USA and winning over thousands of spectators on their last tour, they’re back for new adventures!

