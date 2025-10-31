Spectacle M’aime pas mort Melle

Spectacle M’aime pas mort

La compagnie La Petite Fabrique, basée à Melle, sera au Metullum en décembre pour travailler sur sa nouvelle création M’aime pas mort, un texte d’Aurore Jacob lauréat de l’aide à la création d’ARTCENA. Le spectacle sera présenté en avant-première le mardi 16 décembre à 20h.

Gone est de retour dans son village natal. Partie depuis des années à la ville pour vivre sa vie d’artiste, elle revient pour soutenir sa jeune sœur, Is, qui se bat pour tenir debout après un drame familial. Ce fait-divers devient une affaire médiatique qui s’emballe et transforme leur histoire en un spectacle qui attise les tensions et déforme la vérité. Gone prend les choses en main pour rétablir la vérité. Dans ce tourbillon médiatique, elle sollicite une journaliste prête à fouiller au-delà des apparences.

À partir de 12 ans. .

