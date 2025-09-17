Spectacle | Main(s) Tenant(es) | Cie Alex on the wire Le Chapiteau Le Mans

Le Doux Supplice du réveillon

Le Chapiteau 6 Bd Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Plongeoir vous invite à fêter le passage de ce quart de siècle sous le signe du cirque au Chapiteau !

En compagnie des artistes du Doux Supplice (encore eux !), venez vivre un réveillon pas comme les autres. En famille, entres amis ou en solo, rejoignez nous pour ce réveillon aussi singulier que surprenant. Il y aura du cirque à manger, à boire, à danser et à fêter en toute convivialité.

Pas de soirée télé cette année ou de diner aux chandelles, Le Plongeoir vous régale et transforme sous les coups de minuit la piste du Chapiteau en dance floor pour fêter le passage vers 2026 ! .

Le Chapiteau 6 Bd Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Le Plongeoir invites you to celebrate this quarter-century of circus at the Chapiteau!

German :

Le Plongeoir lädt Sie ein, den Übergang dieses Vierteljahrhunderts unter dem Zeichen des Zirkus im Chapiteau zu feiern!

Italiano :

Le Plongeoir vi invita a festeggiare un quarto di secolo di circo allo Chapiteau!

Espanol :

Le Plongeoir le invita a celebrar un cuarto de siglo de circo en el Chapiteau

L’événement Le Doux Supplice du réveillon Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par Le Plongeoir Cité du Cirque