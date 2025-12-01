Spectacle Mais où est passé le Père Noël

Capbreton

13 décembre 2025, 16:00-17:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

La Compagnie La Marge Rousse présente Mais où est passé le Père Noël ? .

Une lecture théâtralisée pleine de malice et de surprises, pour petits et grands enfants à partir de 4 ans.

Un moment magique pour plonger dans l’univers de Noël… avec humour, tendresse et un brin de mystère !

Venez nombreux. .

+33 5 58 72 21 61

English : Spectacle Mais où est passé le Père Noël

La Compagnie La Marge Rousse presents Mais où est passé le Père Noël? A staged reading full of mischief and surprises, for young and old children aged 4 and over.

