Spectacle Mais où est passé le Père Noël Capbreton

Place Yan du Gouf Capbreton Landes
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
La Compagnie La Marge Rousse présente Mais où est passé le Père Noël ? . Une lecture théâtralisée pleine de malice et de surprises, pour petits et grands enfants à partir de 4 ans.
Un moment magique pour plonger dans l’univers de Noël… avec humour, tendresse et un brin de mystère !
Venez nombreux. .
Place Yan du Gouf Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
English : Spectacle Mais où est passé le Père Noël
La Compagnie La Marge Rousse presents Mais où est passé le Père Noël? A staged reading full of mischief and surprises, for young and old children aged 4 and over.
