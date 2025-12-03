Spectacle Mais où est passé le Père-Noël ? Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Spectacle Mais où est passé le Père-Noël ?

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La tournée de Noël approche, mais le père Noël a disparu ! Venez aider son assistante Marie-Noëlle à le retrouver de toute urgence !

Sur inscription, 4-8 ans

La tournée de Noël approche, mais le père Noël a disparu ! Venez aider son assistante Marie-Noëlle à le retrouver de toute urgence !

Sur inscription, 4-8 ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

The Christmas tour is coming up, but Santa has disappeared! Come and help his assistant Marie-Noëlle find him!

Registration required, ages 4-8

L’événement Spectacle Mais où est passé le Père-Noël ? Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande