Spectacle Mais où est passé le Père-Noël ? Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 3 décembre 2025.
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Début : 2025-12-03
2025-12-03
La tournée de Noël approche, mais le père Noël a disparu ! Venez aider son assistante Marie-Noëlle à le retrouver de toute urgence !
Sur inscription, 4-8 ans
Sur inscription, 4-8 ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
The Christmas tour is coming up, but Santa has disappeared! Come and help his assistant Marie-Noëlle find him!
Registration required, ages 4-8
