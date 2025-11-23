Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ? Route du Port d’Orion Meilhan

Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ?

Route du Port d’Orion Médiatèque Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

La tournée de Noël approche, mais le Père Noël a disparu ! Venez aider son assistante, Marie-Noëlle, à le retrouver de toute urgence !

La tournée de Noël approche, mais le Père Noël a disparu ! Venez aider son assistante, Marie-Noëlle, à le retrouver de toute urgence ! .

Route du Port d’Orion Médiatèque Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ?

The Christmas tour is coming up, but Santa has disappeared! Come and help his assistant Marie-Noëlle find him!

German : Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ?

Die Weihnachtstour steht vor der Tür, aber der Weihnachtsmann ist verschwunden! Hilf seiner Assistentin Marie-Noëlle dabei, ihn dringend zu finden!

Italiano :

Il Natale si avvicina, ma Babbo Natale è scomparso! Venite ad aiutare la sua assistente, Marie-Noëlle, a ritrovarlo con urgenza!

Espanol : Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ?

Se acerca la ronda de Navidad, ¡pero Papá Noel ha desaparecido! ¡Ven y ayuda a su ayudante, Marie-Noëlle, a encontrarlo urgentemente!

L’événement Spectacle: Mais où est passé le Père-Noël ? Meilhan a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Tartas