Spectacle Mais où est passé le Père Noël ? Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Spectacle Mais où est passé le Père Noël ?

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Spectacle de lectures théâtralisées, chansons et théâtre d’objets.

Marie-Noëlle, assistante du Père-Noël, est inquiète… Voilà plusieurs heures que le Père-Noël ne lui a pas donné de nouvelles. Or le 25 décembre approche et il faut à tout prix le retrouver ! Aidez-la à mener l’enquête ! .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68

