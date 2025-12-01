Spectacle Mais où est passé le Père Noël ? Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez
Spectacle Mais où est passé le Père Noël ? Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez samedi 27 décembre 2025.
Spectacle Mais où est passé le Père Noël ?
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Spectacle de lectures théâtralisées, chansons et théâtre d’objets.
Marie-Noëlle, assistante du Père-Noël, est inquiète… Voilà plusieurs heures que le Père-Noël ne lui a pas donné de nouvelles. Or le 25 décembre approche et il faut à tout prix le retrouver ! Aidez-la à mener l’enquête ! .
Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68
