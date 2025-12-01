Spectacle Mais que vont dire les voisins ? Le Lieu Utile Angoulême

Spectacle Mais que vont dire les voisins ?

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Fanny aimerait trouver sa place. Mais grandir à la campagne avec un père tiraillé entre sa passion pour la chasse et son romantisme ne l’aide pas. Alors Fanny expérimente malgré l’ inquiétude de ses parents mais que vont dire les voisins ?

.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

Fanny would like to find her place. But growing up in the countryside with a father torn between his passion for hunting and his romanticism doesn’t help. So Fanny experiments, despite her parents’ worries that what will the neighbors say?

German :

Fanny würde gerne ihren Platz finden. Aber das Aufwachsen auf dem Land mit einem Vater, der zwischen seiner Leidenschaft für die Jagd und seiner Romantik hin- und hergerissen ist, hilft ihr nicht. So experimentiert Fanny trotz der Sorge ihrer Eltern: Aber was werden die Nachbarn sagen?

Italiano :

Fanny vorrebbe trovare il suo posto. Ma crescere in campagna con un padre diviso tra la passione per la caccia e il romanticismo non la aiuta. Così Fanny sperimenta, nonostante le preoccupazioni dei genitori: Ma cosa diranno i vicini?

Espanol :

A Fanny le gustaría encontrar su lugar. Pero crecer en el campo con un padre dividido entre su pasión por la caza y su romanticismo no ayuda. Así que Fanny experimenta, a pesar de las preocupaciones de sus padres: ¿Pero qué dirán los vecinos?

L’événement Spectacle Mais que vont dire les voisins ? Angoulême a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême