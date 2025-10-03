Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? » Salle de Lacaze Billère

Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? » Salle de Lacaze Billère vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? »

Salle de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Retrouvons-nous après ce bel été pour un moment enchanté avec la compagnie du Petit Cabaret.

La Compagnie du Petit Cabaret réunit 8 très bons chanteurs amateurs amoureux de la chanson.

Entre opéra, opérette, jazz et chant populaire, c’est un voyage au cœur de la chanson.

Actuellement elle présente son spectacle “Mais qu’est-ce qu’on fête??” pour fêter ses 10 ans de scène.

Cette soirée est organisée par l’association « Wa-Iba » au profit d’une école maternelle du Burkina Faso. .

Salle de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 08 06 01

English : Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? »

German : Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? »

Italiano :

Espanol : Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? »

L’événement Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? » Billère a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Pau