Spectacle « Mais qu’est-ce qu’on fête ?? » Salle de Lacaze Billère vendredi 3 octobre 2025.
Salle de Lacaze Rue de la Mairie Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Retrouvons-nous après ce bel été pour un moment enchanté avec la compagnie du Petit Cabaret.
La Compagnie du Petit Cabaret réunit 8 très bons chanteurs amateurs amoureux de la chanson.
Entre opéra, opérette, jazz et chant populaire, c’est un voyage au cœur de la chanson.
Actuellement elle présente son spectacle “Mais qu’est-ce qu’on fête??” pour fêter ses 10 ans de scène.
Cette soirée est organisée par l’association « Wa-Iba » au profit d’une école maternelle du Burkina Faso. .
Salle de Lacaze Rue de la Mairie Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 08 06 01
