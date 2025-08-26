Spectacle mais t’as quel âge ?! Cinéma Maule-Baitha Mauléon-Licharre

Spectacle mais t’as quel âge ?!

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

La compagnie Comme à la scène vous présente son spectacle à Mauléon.

Aujourd’hui, les jeunes sont en PLS, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers jurent par Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser Whatsapp. Jeune ou vieux, tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération et vos petites manies vous ont dénoncés. Avec plus de 200 représentations, Mais t’as quel âge ?! est le spectacle qui parle à toutes les générations. Prix du meilleur espoir Festival off Avignon. Théâtre d’humour avec Marion Pouvreau. Tout public. Les places sont en vente à la mairie, auprès de l’Office de Tourisme Pays Basque et en ligne. .

Cinéma Maule-Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

