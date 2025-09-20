Spectacle Maison feu par Xav to Yilo Taulé

Spectacle Maison feu par Xav to Yilo Taulé samedi 20 septembre 2025.

Spectacle Maison feu par Xav to Yilo

Port de Penzé Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 21:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez fêter avec nous l’extinction du phare de notre maison feu lors d’un week-end festif mêlant spectacles, musique surprises et émotions !

Samedi 20 septembre:

16h Île clown et poésie

17h30:projection film Mousses de John Trapp

19h apéro

20h TOS TOS concert

21h30:Grassman Bigfoot Rock garage

22h30 Buble Soup’ Dj set

Dimanche 21 septembre

11h projection film autour du spectacle Maison feu de Loïc Nys

12h-Apéro huîtres

14h-Louis Cozan -histoire(s)de Phare

15h -Maison feu La DERNIÈRE !

16h gôuter

17h-ballade surprise

18h30-Keep of the Grass .

Prix libre

Pizza ,crêpes ,buvette ,chapiteau.

Ce week-end marquera la fin d’une belle aventure artistique… et l’extinction symbolique de notre phare.

Et une joie immense de vivre un moment unique avec vous ! Voir moins .

Port de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Maison feu par Xav to Yilo Taulé a été mis à jour le 2025-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX