Spectacle Maison feu par Xav to Yilo Taulé

Spectacle Maison feu par Xav to Yilo
Port de Penzé Taulé Finistère
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 21:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez fêter avec nous l’extinction du phare de notre maison feu lors d’un week-end festif mêlant spectacles, musique surprises et émotions !
Samedi 20 septembre:
16h Île clown et poésie
17h30:projection film Mousses de John Trapp
19h apéro
20h TOS TOS concert
21h30:Grassman Bigfoot Rock garage
22h30 Buble Soup’ Dj set
Dimanche 21 septembre
11h projection film autour du spectacle Maison feu de Loïc Nys
12h-Apéro huîtres
14h-Louis Cozan -histoire(s)de Phare
15h -Maison feu La DERNIÈRE !
16h gôuter
17h-ballade surprise
18h30-Keep of the Grass .
Prix libre
Pizza ,crêpes ,buvette ,chapiteau.
Ce week-end marquera la fin d’une belle aventure artistique… et l’extinction symbolique de notre phare.
Et une joie immense de vivre un moment unique avec vous ! Voir moins .
Port de Penzé Taulé 29670 Finistère Bretagne
