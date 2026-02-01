Spectacle Majnoun & Leïli Espace Mosaïque Chabeuil
Spectacle Majnoun & Leïli Espace Mosaïque Chabeuil vendredi 27 février 2026.
Spectacle Majnoun & Leïli
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 18:30:00
Date(s) :
2026-02-27
Un véritable voyage onirique multi-sensoriel à travers la culture arabo-persane.
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr
English :
A dreamlike, multi-sensory journey through Arabo-Persian culture.
