Spectacle Majnoun & Leïli Espace Mosaïque Chabeuil

Spectacle Majnoun & Leïli

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 18:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Un véritable voyage onirique multi-sensoriel à travers la culture arabo-persane.

+33 4 75 59 23 56 mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

English :

A dreamlike, multi-sensory journey through Arabo-Persian culture.

