Informations pratiques

Nérac

Spectacle : Maldonne

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

La chorégraphe et danseuse Leïla Ka, livre avec Maldonne une ode à toutes les femmes. Avec son regard incroyablement fertile, elle compose un ballet vif et saisissant, emporté par un souffle émancipateur.

Unanimement reconnue comme l’étoile montante de la scène chorégraphique contemporaine, Leïla Ka signe ici sa première forme longue qu’elle consacre à un plateau entièrement féminin. Portée par l’envie de rebattre les cartes, puisqu’il y a eu maldonne et que les inégalités perdurent, elle transpose sur scène des émotions et moments de partage vécus avec ses sœurs, ses amies et des femmes croisées au fil des ans. Sororité, révolte, pleurs, euphorie et joie traversent une écriture chorégraphique percutante. Une puissance expressive, portée par cinq interprètes stupéfiantes et servie par le jeu animé des costumes, ici des robes parées d’infinies nuances. .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

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English : Spectacle : Maldonne

L’événement Spectacle : Maldonne Nérac a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de l’Albret