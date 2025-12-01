Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Cinéma Andronis de Montendre Montendre vendredi 12 décembre 2025.
Spectacle Malgré la distance qui nous sépare
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:45:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Création de Frédérique ROUDIER.
C’est l’histoire de la vie qui bouleverse plusieurs vies.
.
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine andronysiaque@gmail.com
English :
Created by Frédérique ROUDIER.
This is the story of a life that turns several lives upside down.
German :
Kreation von Frédérique ROUDIER.
Es ist die Geschichte eines Lebens, das mehrere Leben auf den Kopf stellt.
Italiano :
Creato da Frédérique ROUDIER.
Questa è la storia di una vita che stravolge diverse vite.
Espanol :
Creado por Frédérique ROUDIER.
Esta es la historia de una vida que pone patas arriba varias vidas.
L’événement Spectacle Malgré la distance qui nous sépare Montendre a été mis à jour le 2025-11-19 par Offices de Tourisme de Jonzac