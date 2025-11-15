Spectacle « Malice à l’ouest » par la conteuse Vi Indigaïa Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Spectacle « Malice à l’ouest » par la conteuse Vi Indigaïa Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 15 novembre 2025.

Dans ces histoires, on a le goût de la vie, de la croquer à pleines dents, de dévorer les obstacles et savourer la victoire. Personne ne fait la fine bouche pour partir à l’aventure, de l’est à l’ouest, en l’air ou sous la mer.

Ruse et rencontres magiques rendent la vie plus douce à certains et donnent bien du souci à d’autres.

Vi Indigaïa est née en Martinique, la vie l’a menée de l’autre côté des eaux, en France puis en Suisse.

Le cursus universitaire en langues étrangères a laissé place à la formation en théâtre, danse, chant, cirque. Enfin, la découverte du conte lui a permis de réunir tous ces acquis.

Pour elle, le squelette de notre humanité, ce sont les récits. Son répertoire est tissé de contes traditionnels, de récits de vie ou d’invention. Sa parole est poétique, politique et fantastique, nourrie du rire qui renverse le chaos.

Elle vit les arts du récit tel un espace de liberté : corps dansant et voix rythmique se déploient en tout lieu, pour tout public.

C’est le moment de se laisser entraîner dans un espace-temps fabuleux, drôle, surnaturel et déraisonnable par la conteuse

Vi Indigaïa.

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Tout public. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr