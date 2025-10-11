Spectacle Mama Miti, la mère des arbres Orbey

Spectacle Mama Miti, la mère des arbres

27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 15:45:00

2025-10-11

Une jeune femme revient au Kenya après avoir vécu eu USA. Elle ne reconnait plus la nature et incite les femmes à replanter le plus d’arbres possibles. Dès 3 ans.

À son retour des États-Unis, Wangari ne reconnaît pas son Kenya natal. Les arbres ont été coupés, les rivières sont à sec. Elle décide donc d’inciter les femmes à replanter des arbres en grande quantité !

Un spectacle de la Cie Zakoté organisé dans le cadre du festival Graines de contes, pour les enfants dès 3 ans. 0 .

27 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr

English :

A young woman returns to Kenya after living in the USA. She no longer recognizes nature and encourages women to replant as many trees as possible. From age 3.

German :

Eine junge Frau kehrt nach Kenia zurück, nachdem sie in den USA gelebt hat. Sie erkennt die Natur nicht mehr und fordert die Frauen auf, so viele Bäume wie möglich wieder zu pflanzen. Ab 3 Jahren.

Italiano :

Una giovane donna torna in Kenya dopo aver vissuto negli Stati Uniti. Non riconosce più la natura e incoraggia le donne a ripiantare quanti più alberi possibile. A partire dai 3 anni.

Espanol :

Una joven regresa a Kenia tras vivir en Estados Unidos. Ya no reconoce la naturaleza y anima a las mujeres a replantar tantos árboles como sea posible. A partir de los 3 años.

