Spectacle Mamuka Théâtre Francis-Planté Orthez

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Ici, Pantxika Telleria s’inspire de l’univers tapi de la forêt. Ses habitants se laissent guider par les couleurs, les senteurs de la terre et par l’inlassable changement de saisons. Tour à tour racine, végétal ou insecte, le duo dansant met en scène de manière ludique l’équivoque, en lien avec les Quatre Saisons de Vivaldi. .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
