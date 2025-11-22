Spectacle Manala Jones, l’aventurier de la langue perdue Villé

Spectacle Manala Jones, l’aventurier de la langue perdue

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Théâtre en français tout public par le Théâtre de la Choucrouterie.

Description du spectacle

L’intrépide Manala Jones, mi-prof de langue, mi-archéologue, et aventurier à 100%, reçoit une mission des plus énigmatiques une organisation plus ou moins gouvernementale (donc absolument secrète) lui confie la tâche de percer le dialecte alsacien. Et des mystères, Manala Jones préfère en élucider que de les accumuler ! Au fil de péripéties, de rencontres inattendues, de pièges et de découvertes, notre héros se voit entrainé dans une quête captivante vers les racines d’une langue quasi disparue, difficile à retrouver…. parce qu’elle se cache bien ! Pour que les Français de l’intérieur puissent enfin comprendre l’alsacien, et que les Alsaciens, eux, puissent enfin comprendre autre chose que leurs voisins. Pour savoir que l’anglais, c’est de l’alsacien avec un mauvais accent. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

