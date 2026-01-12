Spectacle Mangeuse de nuages Médiathèque Le MIX Mourenx

Spectacle Mangeuse de nuages

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Qu’est ce qu’il nous dit, le ciel ? Il y a des châteaux là-haut, des moutons et des plumes. Il est une palette à imagination ; un rêve de coton, de la douceur, des orages, de la joie, des pleurs, et de la neige! .

+33 5 59 80 58 86 contact@le-mix.fr

English : Spectacle Mangeuse de nuages

