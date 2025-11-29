Spectacle : Manifesto de la femme violée Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:30 – 20:30

Gratuit : oui

Samedi 29 Novembre à 19h30 à la MDFDurée 50 min II à partir de 13 ans »Manifesto de la femme violée » réalisé par Sibylle de nos jours, composition musicale Zeyn Mim, régisseuse Anne Yvonne.Voyage poétique et narratif dans le parcours d’une résiliente, au travers de la justice, de la thérapie, du ras-le-bol et du militantisme. Entre humour et sincérité, un recueil de souvenirs dans l’ordre et le désordre, issus d’un matériau autobiographique.Textes extraits d’un recueil de poésie publié en mars 2025.Sur inscription – places limitéesRéservation à partir du lundi 3 novembre sur helloasso

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/spectacle-manifesto-de-la-femme-violee