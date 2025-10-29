Spectacle Manivelle Circus Salle Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Le rideau rouge s’ouvre sur la piste du Manivelle Circus et instantanément Monsieur Loyal, sur son grand-bi, vous entraine dans un spectacle où se mêlent jonglerie, monocycle, magie et acrobaties incroyables !!!

Sans oublier les nombreuses facéties du clown Patachoum…

Un spectacle dynamique dans lequel les visuels, les gags, la musique et la participation du public sont les principales qualités. Une valeur sûre !!! .

Salle Numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 77 59 47 91

