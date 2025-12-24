Spectacle Manuel Pratt Le stand up, Chartres

Spectacle Manuel Pratt Le stand up

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-22

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-22

Révélation Humour stand up à Montréal en…1995, bien avant la mode, Manuel Pratt nous livre un nouvel opus bourré d’humour sans aucune censure. Cette humanité, il ne peut s’empêcher de l’aimer et c’est pour cela qu’il la critique, qu’il décèle ses travers, ses préjugés, ses mesquineries.

Bien sûr le quotidien… la vie de couple mais surtout avec un réel sens de l’auto dérision il nous étale avec une franchise saine pourquoi le monde ne tourne vraiment pas rond. Pratt ne passera jamais sur TF1 ou sur CNews, tant mieux d’ailleurs car même invité, il n’y serait pas allé… .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Stand-up comedy revelation in Montreal in 1995, well before the fashion craze, Manuel Pratt delivers a new opus packed with uncensored humor. He can’t help loving humanity, which is why he criticizes it, exposing its flaws, prejudices and pettiness.

