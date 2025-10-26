Spectacle Manuel Pratt Le stand up Chartres

Spectacle Manuel Pratt Le stand up

8 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-22

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-22

Révélation Humour stand up à Montréal en…1995, bien avant la mode, Manuel Pratt nous livre un nouvel opus bourré d’humour sans aucune censure. Cette humanité, il ne peut s’empêcher de l’aimer et c’est pour cela qu’il la critique, qu’il décèle ses travers, ses préjugés, ses mesquineries.

Bien sûr le quotidien… la vie de couple mais surtout avec un réel sens de l’auto dérision il nous étale avec une franchise saine pourquoi le monde ne tourne vraiment pas rond. Pratt ne passera jamais sur TF1 ou sur CNews, tant mieux d’ailleurs car même invité, il n’y serait pas allé… .

8 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 33 06 info@theatreportailsud.com

English :

Stand-up comedy revelation in Montreal in 1995, well before the fashion craze, Manuel Pratt delivers a new opus packed with uncensored humor. He can’t help loving humanity, which is why he criticizes it, exposing its flaws, prejudices and pettiness.

German :

Manuel Pratt wurde 1995 in Montreal als Stand-up-Comedian ausgezeichnet, lange vor der Mode, und legt nun ein neues Werk vor, das voll von unzensiertem Humor ist. Er kann nicht anders, als diese Menschheit zu lieben, und deshalb kritisiert er sie, deckt ihre Schwächen, Vorurteile und Gemeinheiten au

Italiano :

Manuel Pratt è stato nominato miglior artista umoristico stand-up di Montreal nel 1995, molto prima della moda, e ora è tornato con una nuova opera ricca di umorismo senza censure. Non può fare a meno di amare l’umanità, e per questo la critica, mettendone a nudo i difetti, i pregiudizi e le meschin

Espanol :

Manuel Pratt fue nombrado Mejor Humorista de Montreal en 1995, mucho antes de la moda, y ahora vuelve con una nueva obra repleta de humor sin censura. No puede evitar amar a la humanidad, y por eso la critica, exponiendo sus defectos, prejuicios y mezquindades.

