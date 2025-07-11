Spectacle Marcus, Super Sympa Châteaudun

Spectacle Marcus, Super Sympa

Théâtre Municipal Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

L’humoriste Marcus, découvert aux Open du Rire de Rire & Chansons, présente son spectacle Super Sympa.

Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanterie sur les femmes, la politique, la religion.

Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’en suivra une succession de vannes complaisantes.

Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa. .

Théâtre Municipal Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

Comedian Marcus, discovered at Rire & Chansons’ Open du Rire, presents his show Super Sympa.

