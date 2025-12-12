Spectacle Margot Demeurisse Patate La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle Margot Demeurisse Patate

Du mercredi 21 au jeudi 22 janvier 2026 de 20h30 à 21h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-22 21:15:00

De la friterie à la friperie.

Je me promène dans notre époque comme un unijambiste se baladerait au musée international de la chaussure à moitié concerné, en claudiquant. J’écoute du Jul et du Vivaldi avec autant de plaisir et ne comprends pas qu’un génie de notre temps n’ait pas encore pensé au featuring en hologramme 3D.



Patate, c’est l’état dans lequel je me trouve souvent quand je vois comment vivent les gens. C’est aussi ce que j’ai envie de leur mettre dans le nez quand j’peux plus les supporter. Et c’est surtout l’énergie que j’ai quand mes sept heures trente de sommeil ont été respectées.



[Conclure ce pitch avec un argument fort pour donner envie aux gens de venir voir le spectacle] Si tu viens, tu sauras de quoi je vais parler. Si tu viens pas, tu sauras pas. .

From French fry shop to thrift store.

