Spectacle « Marguerite et nous » — Printemps des Poètes, Médiathèque Louis Sonneville, Saint-Jans-Cappel

Spectacle « Marguerite et nous » — Printemps des Poètes Samedi 28 mars, 18h00 Médiathèque Louis Sonneville Nord

réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:30:00+01:00

Relations femmes/hommes, couple, fidélité, famille…

Ce spectacle mêle lectures, chants, harpe celtique et extraits de romans pour interroger, avec intelligence et humour, ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir.

Médiathèque Louis Sonneville Chemin du Presbytère, Saint-Jans-Cappel Saint-Jans-Cappel 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 42 20 20 »}]

À partir d’archives d’entretiens avec Marguerite Yourcenar, Amandine Dhée et Marie Merk Mazingarbe ont tissé un dialogue sensible avec l’écrivaine autour de thèmes qui leur tiennent à cœur…