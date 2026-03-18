Spectacle Marie de Nazareth Centre Culturel La Gabarre Tonneins

Spectacle Marie de Nazareth

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle Marie de Nazareth d’Alain Combes avec Marion Combes, Estelle Besingrand.

Spectacle Marie de Nazareth d’Alain Combes avec Marion Combes, Estelle Besingrand. .

Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Marie de Nazareth

Show Marie de Nazareth by Alain Combes with Marion Combes, Estelle Besingrand.

L’événement Spectacle Marie de Nazareth Tonneins a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne