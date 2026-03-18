Spectacle Marie de Nazareth Centre Culturel La Gabarre Tonneins
Spectacle Marie de Nazareth Centre Culturel La Gabarre Tonneins dimanche 29 mars 2026.
Spectacle Marie de Nazareth
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Spectacle Marie de Nazareth d’Alain Combes avec Marion Combes, Estelle Besingrand.
Spectacle Marie de Nazareth d’Alain Combes avec Marion Combes, Estelle Besingrand. .
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
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English : Spectacle Marie de Nazareth
Show Marie de Nazareth by Alain Combes with Marion Combes, Estelle Besingrand.
L’événement Spectacle Marie de Nazareth Tonneins a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Val de Garonne