Spectacle Marie Guth dans L’effet ricochet (humour) Mutzig

Spectacle Marie Guth dans L’effet ricochet (humour)

Début : Samedi 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

De la vie et de ses épreuves, elle a fait un show drôle et inspirant sur l’art de rebondir. Prêts pour l’effet ricochet ?

« La vie mettra des pierres sur ton chemin à toi de décider d’en faire un mur ou un pont ! » Coluche.

L’effet ricochet, un spectacle drôle qui vous permets de faire un pas de côté sur vos vies.

10 années de ma vie condensée en 1H de show décalé et rafraichissant. Tout y passe vie d’entrepreneuse, de maman, d’épouse, de femme… Santé, valeurs, échecs ! Des non choix que j’ai fait, d’une vie que j’ai menée sans savoir que ce n’était pas celle-là que je voulais vivre.

“Si ton cœur est brisé, fais de l’art avec les morceaux.” Shane Koyczan

Puis la prise de conscience, la résilience, le rebond… Je raconte mon chemin semé d’embûches. Comment j’ai chuté parfois très bas, ce que j’ai fait pour me relever et comment j’en suis sortie grandie !

Mon corps, ami ou ennemi ? Voilà l’un des éléments central du spectacle. Au fil de mes déconvenues, des cailloux et encore des cailloux ! Pourquoi sont-ils là ? Quoi en faire ? Que représentent-ils ?

Vous voulez vivre des émotions, avec l’effet ricochet vous êtes servi et c’est le but ! Une immersion totale avec vous-mêmes. Vous plongez dans une histoire où chacun peut s’identifier.

Sur la dernière partie, une vraie mise au point sur nos valeurs personnelles qui sont-elles ? à quoi nous servent-elles ? où sont-elles placées dans nos vies ? et comment en faire une ressource dans notre quotidien ?

Alors Tenté ?

* Spectacle à partir de 14 ans .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est

English :

From life’s trials and tribulations, she put on a funny and inspiring show on the art of bouncing back. Ready for the ricochet effect?

German :

Aus dem Leben und seinen Prüfungen machte sie eine witzige und inspirierende Show über die Kunst des Abprallens. Sind Sie bereit für den Abpraller-Effekt?

Italiano :

Ha trasformato le prove e le tribolazioni della vita in uno spettacolo divertente e stimolante sull’arte di rialzarsi. Pronti per l’effetto rimbalzo?

Espanol :

Ha convertido las pruebas y tribulaciones de la vida en un espectáculo divertido e inspirador sobre el arte de recuperarse. ¿Listo para el efecto rebote?

