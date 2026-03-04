Spectacle Marie Octobre L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle Marie Octobre

Dimanche 12 avril 2026 de 16h à 18h. L'Auditorium de l'Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

L’action se déroule vers 1957 dans une demeure bourgeoise. Durant la Seconde Guerre mondiale, le lieu abritait le quartier général du réseau Vaillance .

Un groupe d’anciens résistants, une femme et neuf hommes, se retrouvent quinze années plus tard. Ils dînent ensemble, dans la pièce où, en août 1944, leur chef a été tué lors d’une descente de la Gestapo, le soir même où il devait révéler le nom de celui qui avait volé trois millions de francs envoyés par le Comité national de Londres.



10€ réduit 5€ De la compagnie Théâtre Corail .

L'Auditorium de l'Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 90 55 49 93 resasalone@gmail.com

English :

The action takes place around 1957 in a bourgeois mansion. During the Second World War, it was the headquarters of the Vaillance network.

