Spectacle Marie S’infiltre Maxéville

Spectacle Marie S’infiltre

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

PLAY TWO LIVE ET CINQ SUR TOI présente

MARIE S’INFILTRE

Culot

Culot le spectacle qui invite le spectateur à l’audace en s’émancipant du regard des autres pour n’avoir plus honte de rien. Un spectacle hybride qui mêle sketch et comédie musicale, impro et textes littéraires, et qui invite le public à sortir de sa zone de confort. Tout est permis dans cette parenthèse magique qui balaye la bien-pensance moralisatrice ! Bref, soyez dingues, fous, libres !

MARIE S’INFILTRE, comédienne, auteure, chanteuse, danseuse et metteur-en-scène, s’est fait connaître en 2017 sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos satiriques, comiques et politiques sur la société française et l’actualité en général.

Ses vidéos ont été un tremplin pour dévoiler son culot et son talent. Son créneau est de révéler les contradictions et l’absurdité comique du quotidien. Marie va toujours droit au but et ose ce que personne n’ose.

Après de nombreuses dates à succès, la tournée Culotée de MARIE S’INFILTRE continue en 2025.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

PLAY TWO LIVE AND CINQ SUR TOI presents

MARIE S?INFILTTRE

Culot

« Culot » is a show that invites the audience to be daring, to free themselves from the gaze of others and be ashamed of nothing. A hybrid show that blends sketch and musical comedy, improv and literary texts, and invites audiences to step out of their comfort zone. Anything goes in this magical interlude that sweeps away sanctimonious self-righteousness! In short, go crazy, go wild, go free!

MARIE S?INFILTRE, actress, author, singer, dancer and director, made a name for herself in 2017 on social networks thanks to her satirical, comic and political videos on French society and current affairs in general.

His videos were a springboard for revealing his nerve and talent. Her niche is to reveal the contradictions and comic absurdities of everyday life. Marie always gets straight to the point, and dares what no one else dares.

After numerous successful dates, MARIE S?INFILTRE?s Culotée tour continues in 2025.

Information and bookings on the website.

German :

PLAY TWO LIVE ET CINQ SUR TOI präsentiert

MARIE GEHT UNDERCOVER

Culot

« Culot »: Die Show, die den Zuschauer dazu einlädt, mutig zu sein, indem er sich vom Blick der anderen emanzipiert, um sich für nichts mehr schämen zu müssen. Eine Hybrid-Show, die Sketch und Musical, Improvisation und literarische Texte miteinander verbindet und das Publikum dazu einlädt, seine Komfortzone zu verlassen. Alles ist erlaubt in dieser magischen Klammer, die die moralisierende Wohlanständigkeit wegfegt! Kurz gesagt: Seid verrückt, verrückt, frei!

MARIE S?INFILTRE, Schauspielerin, Autorin, Sängerin, Tänzerin und Regisseurin, wurde 2017 in den sozialen Netzwerken dank ihrer satirischen, komischen und politischen Videos über die französische Gesellschaft und das aktuelle Geschehen im Allgemeinen bekannt.

Seine Videos waren ein Sprungbrett, um seine Frechheit und sein Talent zu enthüllen. Ihre Nische ist es, die Widersprüche und die komische Absurdität des Alltags aufzudecken. Marie kommt immer direkt auf den Punkt und wagt, was sich sonst niemand traut.

Nach zahlreichen erfolgreichen Auftritten geht die Tournee von MARIE S?INFILTRE auch 2025 weiter.

Informationen und Buchungen auf der Website.

Italiano :

PLAY TWO LIVE ET CINQ SUR TOI presenta

MARIE S?INFILTTRE

Culot

« Culot è uno spettacolo che invita il pubblico a osare e a liberarsi dallo sguardo degli altri per non vergognarsi più di niente. Uno spettacolo ibrido che mescola lo sketch con la commedia musicale, l’improvvisazione con i testi letterari e invita il pubblico a uscire dalla propria zona di comfort. Tutto è permesso in questo magico interludio che spazza via il moralismo bigotto! In breve, siate pazzi, folli, liberi!

MARIE S?INFILTRE, attrice, autrice, cantante, ballerina e regista, si è fatta conoscere sui social network nel 2017 con i suoi video satirici, comici e politici sulla società francese e sull’attualità in generale.

I suoi video sono stati un trampolino di lancio per rivelare la sua faccia tosta e il suo talento. La sua nicchia è quella di rivelare le contraddizioni e l’assurdità comica della vita quotidiana. Marie va sempre dritta al punto e osa fare ciò che nessun altro osa.

Dopo numerose date di successo, il tour Culotée di MARIE S?INFILTRE continua nel 2025.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

PLAY TWO LIVE Y CINQ SUR TOI presentan

MARIE S?INFILTTRE

Culot

« Culot » es un espectáculo que invita al público a ser atrevido y a liberarse de la mirada de los demás para dejar de avergonzarse de nada. Un espectáculo híbrido que mezcla el sketch con la comedia musical, la improvisación con los textos literarios, e invita al público a salir de su zona de confort. Todo vale en este interludio mágico que barre la santurronería En resumen: ¡vuélvete loco, vuélvete libre!

MARIE S’INFILTRE, actriz, autora, cantante, bailarina y directora, se dio a conocer en las redes sociales en 2017 con sus vídeos satíricos, cómicos y políticos sobre la sociedad francesa y la actualidad en general.

Sus vídeos fueron un trampolín para revelar su nervio y talento. Su nicho es revelar las contradicciones y el absurdo cómico de la vida cotidiana. Marie siempre va directa al grano y se atreve a hacer lo que nadie más se atreve.

Tras numerosas fechas de éxito, la gira Culotée de MARIE S’INFILTRE continúa en 2025.

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Spectacle Marie S’infiltre Maxéville a été mis à jour le 2025-07-26 par DESTINATION NANCY