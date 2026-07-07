Spectacle Marie Stuart Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle Marie Stuart

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-01-19 19:00:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-19

C’est une histoire d’affrontement sans merci, une toile d’araignée tissée de manipulations, retournements de vestes et trahisons. La cour d’Angleterre est le décor de ce jeu de massacre où les courtisans masculins conspirent autour des deux héroïnes de ce drame aux airs de thriller infernal.

C’est une histoire d’affrontement sans merci, une toile d’araignée tissée de manipulations, retournements de vestes et trahisons. La cour d’Angleterre est le décor de ce jeu de massacre où les courtisans masculins conspirent autour des deux héroïnes de ce drame aux airs de thriller infernal. Entre Marie Stuart, reine d’Écosse retenue prisonnière et la Reine Élisabeth Ie d’Angleterre, la rivalité atteint son acmé dans la pièce écrite par Schiller d’après des faits réels. Marie Stuart est une fiction politique de la plus belle espèce qui pénètre les arcanes du pouvoir et les enjeux religieux d’une époque volcanique. Tragédie aux accents modernes et comiques insoupçonnés, ce spectacle de troupe, fresque en clair-obscur et en costumes, porte haut son intrigue et ses personnages pris dans la tourmente de l’Histoire.

Spectacle présenté dans le cadre du MILLENIUM 2027, Année européenne des Normands.

Durée 3h35 avec entracte.

Texte Friedrich von Schiller, Traduction Sylvain Fort, Mise en scène Chloé Dabert, Avec Bénédicte Cerutti, Jacques-Joël Delgado, Koen De Sutter, Sébastien Éveno, Cyril Gueï, Jan Hammenecker, Mireille Herbstmeyer, Tarik Kariouh, Marie Moly, Océane Mozas, Makita Samba, Arthur Verret. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle Marie Stuart

It is a tale of a merciless struggle, a spider’s web woven from manipulation, about-turns and betrayals. The English court provides the backdrop for this cut-throat game, in which the male courtiers conspire against the two heroines of this drama, which has all the hallmarks of a hellish thriller.

L’événement Spectacle Marie Stuart Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité