Spectacle mariés au premier ringard, LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle mariés au premier ringard

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque. La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant.À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

Auteur Julien Sigalas

Metteur en scène Irina Gueorguiev

Comédiens Marine Giotto, Ludovic MoktaryTout public

English :

When TV producers come up with the crazy idea of marrying strangers, the result is a series of improbable encounters. Can science and love work together? Single people, candidates for love, are subjected to tests to help them find their soulmate, the person who suits them to scientific perfection.

The results of these tests lead the couples who are supposed to match to say I do in front of the mayor without … ever having seen each other before.through several candidates, each funnier and wackier than the next, enter the twists and turns of a television show as improbable as it is hilarious.a comedy for all audiences that pokes fun at television almost as much as it pokes fun at us.

Author: Julien Sigalas

Director: Irina Gueorguiev

Actors Marine Giotto, Ludovic Moktary

