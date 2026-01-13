Spectacle Mariés au premier ringard Théâtre de la Foucotte Nancy

Spectacle Mariés au premier ringard

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 21:45:00

Date(s) :

2026-04-18

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus, cela crée des rencontres improbables et rocambolesques.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?

Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans… ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

Informations complémentaires:

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle et possibilité de billetterie sur place le jour de l’évènement.Tout public

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

English :

When TV producers come up with the crazy idea of marrying strangers, the result is a series of improbable and bizarre encounters.

Can science and love work together?

Single people, candidates for love, are subjected to tests to help them find their soul mate, the person who suits them to scientific perfection.

The results of these tests lead the couples who are supposed to match to say I do in front of the mayor without… ever having seen each other before.

Through several candidates, each funnier and wackier than the last, enter the twists and turns of a TV show as improbable as it is hilarious.

A comedy for all audiences that pokes fun at television almost as much as it pokes fun at us.

Further information:

Doors open 30 min before showtime and tickets available on site on the day of the event.

