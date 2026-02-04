Spectacle Marilou lit loup à la Ménitré La Ménitré

Spectacle Marilou lit loup à la Ménitré

De la compagnie Oscar et Molière

Marilou, une conteuse mielleuse et faussement calme, vient lire aux enfants l’histoire Le Loup qui découvrait le pays des contes , seulement son coéquipier comédien manque à l’appel !

Comment faire une lecture théâtralisée sans comédien, avec une marionnette rebelle et Edwige, une assistante improvisée à la dernière minute, certes de bonne foi, mais coincée et mal à l’aise devant un public ? Marilou va alors devoir compter sur sa débrouillardise légendaire pour faire vivre malgré tout, les personnages tout aussi légendaires que sont les 3 petits cochons, la poule rousse, le petit chaperon rouge, les 7 chevreaux… .

Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12 service.culturel@beaufortenanjou.fr

