Spectacle Marilou lit loup à la Ménitré La Ménitré samedi 11 avril 2026.
Espace culturel La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
De la compagnie Oscar et Molière
Marilou, une conteuse mielleuse et faussement calme, vient lire aux enfants l’histoire Le Loup qui découvrait le pays des contes , seulement son coéquipier comédien manque à l’appel !
Comment faire une lecture théâtralisée sans comédien, avec une marionnette rebelle et Edwige, une assistante improvisée à la dernière minute, certes de bonne foi, mais coincée et mal à l’aise devant un public ? Marilou va alors devoir compter sur sa débrouillardise légendaire pour faire vivre malgré tout, les personnages tout aussi légendaires que sont les 3 petits cochons, la poule rousse, le petit chaperon rouge, les 7 chevreaux… .
Espace culturel La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12 service.culturel@beaufortenanjou.fr
English :
Marilou lit loup show at La Ménitré
