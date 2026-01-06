Spectacle Marina Otero Kill Me Pavillon Noir Aix-en-Provence

Spectacle Marina Otero Kill Me

Vendredi 6 février 2026 de 20h à 21h30. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:30:00

2026-02-06

Kill Me transforme l’effondrement personnel en matière de scène. Marina Otero convoque les danseurs et l’esprit de Nijinsky pour créer une œuvre sur la folie de l’amour et la santé mentale. Avec un humour mordant et une exposition radicale.Adultes

Dernier volet d’une trilogie introspective, Kill Me plonge dans l’intimité tourmentée de Marina Otero, confrontée à un diagnostic de trouble borderline. Elle parle frontalement de souffrance psychique, d’amours toxiques et de violences conjugales, explorant leurs ravages avec une intensité radicale. Sur scène, six interprètes, d’abord ses doubles, s’émancipent peu à peu pour révéler leur propre chaos intérieur. Les corps se heurtent et s’abandonnent dans des tableaux où le désir côtoie l’autodestruction. Du baroque de Bach aux sons pop de Miley Cyrus, la musique amplifie cette tempête émotionnelle. À la croisée de la danse contemporaine, de la performance et de l’autobiographie, ce spectacle est un manifeste incandescent où l’art et la vie s’embrasent.



Ce spectacle contient des scènes de nudité. Déconseillé aux moins de 16 ans. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

Kill Me is a magnificent living tableau of the madness of love and mental illness performed by six dancers simply bursting with dazzling energy.

L'événement Spectacle Marina Otero Kill Me Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-06