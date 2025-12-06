Spectacle Marine Leonardi Mauvaise Graine Metz Congrès Robert Schuman Metz

Spectacle Marine Leonardi Mauvaise Graine

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité.

Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire ».

Pour obtenir des billets spécifiques aux Personnes à Mobilité Réduite, contactez directement l'organisateur du spectacle par téléphone ou par mail.

English :

Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen.

With cynicism and black humor, Marine Leonardi explores the ups and downs of everyday life, from marriage to motherhood.

A liberating show that will leave you thinking: « I didn’t dare say it ».

To obtain special tickets for people with reduced mobility, please contact the show organizer directly by phone or e-mail.

German :

Keine Sorge, ihrem Mann gefällt sie auf der Bühne besser als in der Küche.

Marine Leonardi zerlegt mit Zynismus und schwarzem Humor die Ärgernisse des Alltags, von der Ehe bis zur Mutterschaft.

Eine befreiende Vorstellung, aus der Sie mit dem Gedanken herausgehen werden: « Ich wagte es nicht, es zu sagen ».

Um spezielle Eintrittskarten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu erhalten, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail direkt an den Veranstalter der Aufführung.

Italiano :

Non preoccupatevi, il marito la preferisce sul palco che in cucina.

Marine Leonardi guarda con cinismo e umorismo nero agli alti e bassi della vita quotidiana, dal matrimonio alla maternità.

È uno spettacolo liberatorio che vi lascerà a pensare « non osavo dirlo ».

Per ottenere biglietti specifici per le persone a mobilità ridotta, contattare direttamente l’organizzatore dello spettacolo per telefono o e-mail.

Espanol :

No te preocupes, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina.

Marine Leonardi aborda con cinismo y humor negro los altibajos de la vida cotidiana, desde el matrimonio hasta la maternidad.

Es un espectáculo liberador que le dejará pensando « no me atrevía a decirlo ».

Para obtener entradas especiales para personas con movilidad reducida, póngase en contacto directamente con el organizador del espectáculo por teléfono o correo electrónico.

