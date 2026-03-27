SPECTACLE MARIONNETTE SUIS LE PAPILLON

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

La Loco-Motive 48 vous La Loco-Motive 48 vous (re)propose un spectacle de marionnettes pendant l’ouverture du café asso, vendredi 27 mars à 17h30. Hanna va nous faire voyager, penser, rêver, tout en suivant le papillon…­

A partir de 5 ans I Durée 40min I Prix libre et conscient pour l’artiste !

La Loco-Motive 48 vous La Loco-Motive 48 vous (re)propose un spectacle de marionnettes pendant l’ouverture du café asso, vendredi 27 mars à 17h30. Hanna va nous faire voyager, penser, rêver, tout en suivant le papillon…­

A partir de 5 ans I Durée 40min I Prix libre et conscient pour l’artiste ! .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

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English :

La Loco-Motive 48 La Loco-Motive 48 (re)offers you a puppet show during the opening of the café asso, Friday March 27 at 5:30pm. Hanna will make us travel, think and dream, while following the butterfly?

Ages 5 and up I Running time 40min I Free admission and artist?s fee!

L’événement SPECTACLE MARIONNETTE SUIS LE PAPILLON Villefort a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT Mont Lozere